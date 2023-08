Une offre est arrivée pour Mike Trésor, plus que jamais sur le départ

Mike Trésor va-t-il quitter le Racing Genk et jouer en Premier League ? C'est fort possible, car ce dimanche, d'après Santi Aouna, le Burnley de Vincent Kompany a fait une offre de prêt avec option d'achat pour le meilleur buteur du championnat version 2022-2023.

Il reste maintenant à voir si Genk acceptera cette offre. Du côté du joueur, l'offre fait envie et Trésor a bien envie de jouer en Premier League le reste de la saison. Quelques jours après l'intérêt de West Ham, voilà un autre prétendant qui pointe le bout de son nez.

◉ Burnley made an offer to Genk for Mike Trésor. The player of KRC Genk wants to sign in Premier League.



◉ Negotiations are progressing. It's a loan with option. pic.twitter.com/n2H86CcwAi