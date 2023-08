Le Sporting d'Anderlecht refuse une offre pour Amuzu (oui, encore)

Relégué sur le banc depuis deux rencontres, Francis Amuzu peut néanmoins compter sur l'intérêt de plusieurs clubs européens.

On se souvient, il y a un an, des offres de l'OGC Nice qui voulait transférer Francis Amuzu à tout pris. Le joueur du RSCA avait cependant prolongé son contrat à l'ombre de Saint-Guidon. Mais un an plus tard, celle histoire à une suite et Amuzu espère changer la fin.

L'Olympiacos a en effet fait une offre de prêt avec option d'achat obligatoire pour Amuzu. Le montant est de 6,5 millions. Cependant, Anderlecht a refusé et espère 9 millions pour son ailier. Ce dernier pourrait aussi rejoindre Nottingham Forets en prêt, le tout selon une information donnée par Sacha Tavolieri.