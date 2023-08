🎥 Le coup de patte magique de Théo Leoni pour son premier but en équipe A

Théo Leoni a ouvert le score face au Sporting Charleroi. Et il ne pouvait certainement pas rêver d'un plus beau but !

Gaucher, Théo Leoni a pourtant brossé un ballon... du pied droit pour ouvrir le score ce dimanche face au Sporting Charleroi, club où il avait entamé sa formation de footballeur. Un but magnifique, qui profite également d'une erreur d'Adem Zorgane mais qui ne doit rien à personne. La saison passée, Leoni avait déjà inscrit un but chez les professionnels, face au Jong Genk en octobre 2022. Ce but face à Charleroi n'était donc pas le premier but en pro pour l'ex-capitaine des U23 anderlechtois. Mais il s'agit bien de son premier but en équipe A, et il s'en souviendra toute sa vie. 🎯 | Théo Leoni n'aurait pas pu mieux la placer ! 📐🟣 #ANDCHA pic.twitter.com/BJ3S0qva5q — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) August 27, 2023