Adrien Trebel a retrouvé les terrains de football ce dimanche, pour sa première sous le maillot du Sporting de Charleroi. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite.

Parfois, l'histoire nous offre des retours inimaginables. Après de longues semaines sans jouer au football, Adrien Trebel a fait son retour.... face à son ancien club, Anderlecht. Au final, ce sont les Anderlechtois qui se sont imposés sur le score de 2-1. Trebel a lui disputé 30 minutes.

Le milieu de terrain français a ensuite analysé la rencontre au micro de Eleven Sports. "Je suis déçu, car le contenu a été bon. On a bien maîtrisé le sujet, mais on prend deux buts sur deux erreurs. On a bien travaillé la possession de balle, on avait un bon jeu en mouvement, on a juste manqué de réussite parce que je vois depuis que je suis là qu'il y a de la qualité dans le groupe."

Il y a dans son analyse une récurrence que l'on retrouve depuis le début de la saison chez les Zèbres: "On a pêché dans le dernier geste, comme dans toutes les autres rencontres depuis le début de la saison. J'ai vu tous les matches, ce n'est pas la première fois, mais il faut continuer dans ce sens, ça va venir. Il faut aussi faire attention aux petits détails qui nous font perdre des points.3

Difficile de ne pas évoquer son passé anderlechtois après ce duel : "J'ai passé des bons moments ici, mais aussi des moins bons, mais je n'ai jamais triché. D'ailleurs, quand mon contrat s'est terminé, j'ai reçu des messages des supporters d'Anderlecht, cela veut tout dire. Mais la page est fermée, et j'en ai ouvert une autre."