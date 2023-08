Anderlecht suivrait un jeune talent de l'OM, où file Amir Murillo

Alors que le transfert d'Amir Murillo vers l'Olympique de Marseille se précise, un défenseur central - et pas un back droit - est cité dans l'autre sens. Isaak Touré, 20 ans, se dirigerait vers un départ.

C'était la grosse information de ce week-end : Amir Murillo va quitter Anderlecht, direction l'Olympique de Marseille, où il va devenir la doublure de Jonathan Clauss. Et selon les informations de RMC Sport, les transactions entre le RSCA et l'OM pourraient continuer.

En effet, le jeune défenseur central Isaak Touré (20 ans) attise les convoitises, et Anderlecht ferait partie des clubs intéressés. Plusieurs clubs français sont sur le coup : Lorient, Clermont Foot, le FC Nantes ou encore le FC Metz suivraient l'international U19 français.

Lorient, entre autres, souhaiterait attirer Touré en prêt, ce que l'OM ne privilégie pas : les Phocéens voudraient vendre leur talent, qui est encore sous contrat jusqu'en 2027 et est estimé à 6 millions d'euros. Un montant élevé, mais Anderlecht veut remplacer Hannes Delcroix (et prévoir le départ futur de Zeno Debast, qui n'est pas prévu pour cet été) et aurait les liquidités pour le faire...