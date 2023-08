Pas de carte rouge pour Hervé Koffi ? La réponse du Département d'Arbitrage

Lors de la rencontre entre Anderlecht et le Sporting de Charleroi, Hervé Koffi a réalisé une sortie kamikaze devant Kasper Dolberg.

Une sortie spectaculaire au vu des images et de l'impact mis par le gardien burkinabé, mais qui finalement ne sera pas sanctionné d'un carton rouge. Bertrand Layec, représentant du Département d'Arbitrage, a expliqué pourquoi, selon le réglement, Koffi devait en effet ne pas être exclu.

"C'est une phase spectaculaire, impressionnante même. Parce que le gardien a d'abord loupé son contrôle, il veut à tout prix récupérer le ballon. Le côté impressionnant n'est pas prévu par les lois du jeu", précise le Département d'Arbitrage. "Une faute grave sanctionnée par un carton rouge répond à des critères très précis."

"Comme un impact physique et la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. Ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas ici. Nous aurions tout de même recommandé d'arrêter le match, en raison du caractère spectaculaire (de l'intervention)", poursuit Layec.

"Le manque de contrôle du gardien de but fait que l'on peut parler d'imprudence et que cela est inconsidéré. C'est pourquoi, comme le stipulent les règles du jeu, le gardien est sanctionné d'un coup franc et d'un avertissement. Mais pour nous, il ne s'agit en aucun cas d'un carton rouge. Tant sur le terrain que dans la salle du VAR", explique Layec.

"(Sur l'influence du saut de Dolberg) Oui, on peut l'interpréter, mais sanctionner le joueur d'une carte rouge me parait excessif. Le seul reproche qu'on peut faire à l'arbitre, c'est de ne pas avoir donné de message clair dans ces minutes tendues, lors de cette rencontre importante."