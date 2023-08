Mazzù amer après son retour au Lotto Park : "Nous avons fait le jeu tout le match..."

Felice Mazzù a connu des retrouvailles amères avec son ancien club. Le Sporting Charleroi méritait mieux que cette courte défaite.

Charleroi a peut-être disputé son meilleur match de la saison jusqu'ici... et pourtant, Charleroi a perdu d'une courte tête sur la pelouse d'Anderlecht. Felice Mazzù, qui faisait son retour au Lotto Park pour la première fois depuis son licenciement, était amer après la rencontre.

"Vous avez vu le match comme moi. Charleroi a fait le jeu aujourd'hui pendant tout le match, alors qu'Anderlecht s'est contenté de longs ballons et de contres", regrette l'entraîneur du Sporting Charleroi.

"Je ne peux rien reprocher à mes joueurs aujourd'hui en termes de jeu, d'intensité, de mentalité. Mais on a fait 2 erreurs, et sur ces 2 erreurs, on prend deux buts", concède Mazzù. "Face à un tel adversaire, tu ne peux pas essayer de dribbler dans ton rectangle". Une référence au petit pont tenté et raté par Adem Zorgane sur Théo Leoni lors du 1-0...