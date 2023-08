Hervé Koffi réagit après son tacle très dangereux sur Kasper Dolberg

Hervé Koffi aurait pu, voire dû être exclu après un peu plus de 20 minutes pour une sortie folle sur Kasper Dolberg. Le gardien burkinabé s'est excusé.

Hervé Koffi ne s'est pas caché après la défaite de Charleroi ce dimanche : le gardien burkinabé s'est présenté devant la presse pour évoquer sa sortie folle sur Kasper Dolberg. "Oui, j'ai fait un geste qui aurait dû me valoir un carton rouge. Quand je revois les images, ça aurait pu me pénaliser pour plusieurs semaines", reconnaît-il.

"L'arbitre a bien compris que je n'avais pas d'intention de blesser mon adversaire. J'ai pris le ballon", se défend ensuite Koffi. "Mais je tiens à présenter mes excuses. Heureusement, je n'ai pas touché sa cheville sinon, je crois que la vidéo serait intervenue. Et Dolberg aurait probablement été lourdement blessé".

Dans la foulée, Koffi a d'ailleurs envoyé un second tacle, un peu moins violent, vers Théo Leoni. Le Burkinabé avait clairement perdu le contrôle de la phase... et l'arbitre a failli perdre le contrôle du match en ne l'excluant pas. "Encore une fois, je présente mes excuses à mes adversaires", conclut le portier zébré, et c'est à son honneur.