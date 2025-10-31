LIVE : Les compositions du choc wallon sont connues

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi lancera la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est avec de nombreux joueurs absents que le Standard affrontera le Sporting Charleroi ce vendredi soir, dans le choc wallon qui ouvrira la treizième journée de Jupiler Pro League.

Notamment privé de son capitaine, Marlon Fossey, ou de Marco Ilaimaharitra, Vincent Euvrard devra trouver la solution afin de permettre aux Rouches d’enchaîner un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison, après celui obtenu à Beveren en Coupe de Belgique.

De l’autre côté, Charleroi a retrouvé un peu de confiance en semaine après son succès en Coupe de Belgique. Les Zèbres viennent de traverser une période difficile, lors de laquelle Rik De Mil aurait pu partir à l’Union, mais ils vont désormais mieux.

Cette rencontre marquera également le retour des supporters de Charleroi à Sclessin. Ils seront 1 300, puisque la jauge maximale a été autorisée pour cette partie.

Autant de raisons de suivre ce choc wallon en notre compagnie. Depuis les travées de Sclessin, nous vous ferons vivre cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.