Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

Le Standard s'est imposé face au Sporting Charleroi dans le choc wallon, en ouverture de la treizième journée de Pro League. Voici les principaux enseignements de la rencontre.

1) Bonne opération comptable pour le Standard

Les points, c’est évidemment ce qu’il y a de plus important. Grâce à sa victoire, le Standard en compte désormais 17 et se replace dans le sillage des candidats au top 6. Charleroi, de son côté, compte maintenant deux longueurs de retard sur son rival du jour et pourrait se retrouver aux portes des play-downs dimanche soir, selon les autres résultats du week-end.

2) Ibrahim Karamoko peut jouer à toutes les positions

Ou presque... Arrivé chez les Rouches en qualité de milieu défensif, le Français évolue en défense centrale depuis le début de la saison. Cette fois, c’est lui qui a été choisi pour compenser les absences de Marlon Fossey et Henry Lawrence. Un match sobre et solide de sa part, marqué par des interventions défensives justes et un travail offensif bien partagé avec ses coéquipiers. Une belle solution de fortune pour Vincent Euvrard.

3) Rafiki Said n'en finit plus

Buteur contre le Club de Bruges et l’Antwerp, le Comorien a cette fois délivré une très belle passe décisive pour Thomas Henry avant d’inscrire son troisième but en Pro League, bien aidé par Martin Delavallée. En première période, il s’était déjà joué de trois Carolos, dont Delavallée, avant de voir Titraoui repousser sa tentative sur la ligne. L’ailier gauche du Standard monte en puissance et s’impose comme le véritable facteur X de son équipe.

4) Encore une blessure chez les Rouches

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée pour Vincent Euvrard et ses troupes. Déjà privé de sept joueurs, dont six sur blessure, le T1 du Standard a perdu Casper Nielsen, remplacé par Dennis Ayensa juste avant la mi-temps. Une nouvelle entrée dans une infirmerie déjà bien remplie.





5) Yassine Titraoui, l'étincelle de Charleroi

Avec un bilan d’une victoire et cinq défaites lors des six dernières journées de championnat, ce n’est pas la fête à Charleroi. Dans une équipe carolo en deçà des attentes, la lumière est venue de Yassine Titraoui. Techniquement supérieur à la moyenne, intelligent dans son jeu et combatif, à l’image de son retour sur la ligne devant Saïd en première période. Le prochain gros transfert des Zèbres, très probablement..

6) Martin Delavallée en cause

Et ce n’est malheureusement pas la première fois pour lui. Une grosse erreur d’appréciation sur le but de Rafiki Saïd a permis au Standard de faire le break et de s’envoler. De plus en plus critiqué par ses propres supporters, il ne rassure toujours pas, malgré les bonnes choses qu’il avait montrées la saison dernière.