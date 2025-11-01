Charleroi s'effondre à Sclessin : Etienne Camara reconnaît un manque de concentration

Le Standard s'est imposé 3-1 face à Charleroi dans un derby wallon intense. Étienne Camara a reconnu le manque de concentration qui a coûté cher aux Zèbres après la pause.

Le derby wallon a tenu toutes ses promesses vendredi soir. À Sclessin, le Standard a dominé Charleroi 3-1. Les Liégeois, plus réalistes et plus solides après la pause, ont fait chavirer leurs supporters.

Le Sporting Charleroi a tenu tête jusqu’à la mi-temps 1-1. Parfait Guiagon avait répondu au premier but liégeois. Mais au retour des vestiaires, la machine carolo s’est grippée, laissant le Standard de Vincent Euvrard dérouler son football.

Un manque de régularité

Étienne Camara n’a pas cherché d’excuses après la rencontre. "La deuxième mi-temps a été compliquée. On a manqué de concentration, on ne peut pas encaisser aussi facilement", a-t-il reconnu. Le milieu carolo a insisté sur la responsabilité des joueurs. "Le coach avait un plan clair, mais c’était à nous de l’appliquer. Nous sommes passés à côté."

Charleroi a craqué dès le début du second acte, malgré les avertissements du staff. "Il nous avait prévenus que les quinze premières minutes allaient être délicates", a ajouté Camara.





Charleroi pointe à la 11e place du classement de Pro League. Seulement deux points d'avance sur la zone de relégation (15 points en 13 rencontres).