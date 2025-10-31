🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

Blessé pour le choc wallon, Marco Ilaimaharitra n'a pas manqué de chambrer ses anciens supporters après le coup de sifflet final. Ces derniers l'avaient récemment qualifié de " rat » sur les réseaux sociaux.

Vincent Euvrard était privé de sept joueurs pour le choc wallon entre le Standard et le Sporting Charleroi. Parmi eux, Marco Ilaimaharitra, l’ancien capitaine des Zèbres, était blessé.

Le Malgache, présent à Sclessin aux côtés de Marlon Fossey et des autres joueurs indisponibles, a donc assisté à la victoire de ses coéquipiers, permise notamment par un excellent premier quart d’heure de la seconde période.

Le chambrage de Marco Ilaimaharitra après Standard - Charleroi

Après la rencontre, les joueurs indisponibles ont rejoint le groupe sur la pelouse pour les célébrations d’après-match, d’abord devant la Tribune 4, située à côté du bloc visiteurs, puis devant la Tribune 3.

Devant le PHK 04, Marco Ilaimaharitra a chauffé le public qui scandait « puta Charleroi », avant de se tourner vers le bloc des supporters carolos et d’adresser un signe de la main.





Ce n’était pas son geste le plus intelligent, mais une réaction compréhensible après ce qu’il a probablement pu lire sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les Storm Ultras l’avaient qualifié de « rat » et l’avaient caricaturé. Il a répondu avec ce geste, et sera très probablement particulièrement attendu au Mambourg pour le match retour.