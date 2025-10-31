🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Blessé pour le choc wallon, Marco Ilaimaharitra n'a pas manqué de chambrer ses anciens supporters après le coup de sifflet final. Ces derniers l'avaient récemment qualifié de " rat » sur les réseaux sociaux.

Vincent Euvrard était privé de sept joueurs pour le choc wallon entre le Standard et le Sporting Charleroi. Parmi eux, Marco Ilaimaharitra, l’ancien capitaine des Zèbres, était blessé.

Le Malgache, présent à Sclessin aux côtés de Marlon Fossey et des autres joueurs indisponibles, a donc assisté à la victoire de ses coéquipiers, permise notamment par un excellent premier quart d’heure de la seconde période.

Le chambrage de Marco Ilaimaharitra après Standard - Charleroi

Après la rencontre, les joueurs indisponibles ont rejoint le groupe sur la pelouse pour les célébrations d’après-match, d’abord devant la Tribune 4, située à côté du bloc visiteurs, puis devant la Tribune 3.

Devant le PHK 04, Marco Ilaimaharitra a chauffé le public qui scandait « puta Charleroi », avant de se tourner vers le bloc des supporters carolos et d’adresser un signe de la main.

Ce n’était pas son geste le plus intelligent, mais une réaction compréhensible après ce qu’il a probablement pu lire sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les Storm Ultras l’avaient qualifié de « rat » et l’avaient caricaturé. Il a répondu avec ce geste, et sera très probablement particulièrement attendu au Mambourg pour le match retour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Marco Ilaimaharitra

Plus de news

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon Analyse

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

23:00
7
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

22:45
L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

22:07
La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

22:30
Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

21:00
3
Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

21:20
Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

21:43
Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

18:30
Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00
Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00
Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30
1
L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00
"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20
1
"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

20:00
Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

20:30
Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

17:30
"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

19:00
Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

16:30
Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

18:00
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

30/10
2
Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

17:00
1
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
2
"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

15:30
"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

13:30
Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

14:00
"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

12:40
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
1
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

30/10
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

30/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved