Interview Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !
Photo: © photonews

L'infirmerie du Standard est pleine à craquer. Sept absences sont à déplorer pour le choc wallon face au Sporting Charleroi, ce vendredi soir. Vincent Euvrard a fait le point, en conférence de presse.

Vincent Euvrard est confronté à un sérieux problème avant le choc wallon face au Sporting Charleroi. Sept joueurs, et pas des moindres, sont indisponibles. Le T1 des Rouches a fait le bilan ce jeudi, en conférence de presse.

"David Bates s'entraîne avec le groupe, mais il est toujours indisponible. Alexandro Calut et Boli Bolingoli aussi, tout comme Marco Ilaimaharitra. Nayel Mehssatou est également blessé pour cette rencontre", a listé Vincent Euvrard, avant de donner des nouvelles rassurantes de Thomas Henry, qui sera bien de la partie.

Le secteur défensif particulièrement touché

Il a ensuite donné de très mauvaises nouvelles de son capitaine, Marlon Fossey. Sorti blessé sur la pelouse de Beveren, son année civile est pratiquement terminée. "Il souffre d'une blessure musculaire aux ischios et il a une petite déchirure au tendon. Il sera de retour dans six à huit semaines. Fin décembre, dans le meilleur des cas, ou en janvier."

Pour le remplacer, Vincent Euvrard aurait misé sur Henry Lawrence. Mais le jeune Anglais est toujours à Londres, où un heureux événement familial est sur le point d’arriver. Comme nous vous l’écrivions, le jeune Steeven Assengue pourrait en profiter.

"J’ai deux possibilités. Soit lancer le jeune Steeven Assengue, soit replacer un défenseur central sur le côté droit. Mehssatou a déjà joué à ce poste, mais il est aussi indisponible", a déploré le coach des Rouches. C’est donc bien affaibli que le Standard recevra Charleroi, ce vendredi soir.

Commentaire
Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
