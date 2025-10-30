Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

L'infirmerie du Standard est pleine à craquer. Sept absences sont à déplorer pour le choc wallon face au Sporting Charleroi, ce vendredi soir. Vincent Euvrard a fait le point, en conférence de presse.

Vincent Euvrard est confronté à un sérieux problème avant le choc wallon face au Sporting Charleroi. Sept joueurs, et pas des moindres, sont indisponibles. Le T1 des Rouches a fait le bilan ce jeudi, en conférence de presse.

"David Bates s'entraîne avec le groupe, mais il est toujours indisponible. Alexandro Calut et Boli Bolingoli aussi, tout comme Marco Ilaimaharitra. Nayel Mehssatou est également blessé pour cette rencontre", a listé Vincent Euvrard, avant de donner des nouvelles rassurantes de Thomas Henry, qui sera bien de la partie.

Le secteur défensif particulièrement touché

Il a ensuite donné de très mauvaises nouvelles de son capitaine, Marlon Fossey. Sorti blessé sur la pelouse de Beveren, son année civile est pratiquement terminée. "Il souffre d'une blessure musculaire aux ischios et il a une petite déchirure au tendon. Il sera de retour dans six à huit semaines. Fin décembre, dans le meilleur des cas, ou en janvier."

Pour le remplacer, Vincent Euvrard aurait misé sur Henry Lawrence. Mais le jeune Anglais est toujours à Londres, où un heureux événement familial est sur le point d’arriver. Comme nous vous l’écrivions, le jeune Steeven Assengue pourrait en profiter.





"J’ai deux possibilités. Soit lancer le jeune Steeven Assengue, soit replacer un défenseur central sur le côté droit. Mehssatou a déjà joué à ce poste, mais il est aussi indisponible", a déploré le coach des Rouches. C’est donc bien affaibli que le Standard recevra Charleroi, ce vendredi soir.