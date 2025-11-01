Interview Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"
Pour la première fois de la saison, Hakim Sahabo a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la victoire du Standard face à Charleroi. Après une année compliquée sur le plan mental, le Rwandais revit sous la houlette de Vincent Euvrard et compte bien continuer à saisir sa chance.

Le Standard a remporté le choc wallon face au Sporting Charleroi, ce vendredi soir. Les Rouches n'ont jamais été menés dans la rencontre, mais auraient pu l'être dès la dixième minute de jeu. Matthieu Epolo a remporté son face-à-face avec Aurélien Scheidler, ce qui a fait basculer la partie. Un événement que Hakim Sahabo a souligné à notre micro, en zone mixte.

"Charleroi aurait pu nous faire mal en début de match, mais on a un gardien qui est prêt et qui nous sauve, il fait partie de l'équipe. Ce sont des exploits individuels, il nous sort le ballon qui fait qu'on reste dans le match, puis on a su les tuer au bon moment. On a fait un très bon match, la victoire est amplement méritée."

Ce noyau est très qualitatif et solide mentalement"

Malgré une panoplie d'absences et des joueurs qui n'ont pas évolué à leur poste, le Standard a su se montrer solide avant de faire mal à Charleroi au meilleur moment.

"Ce noyau est prêt, il n'est pas très large, mais très qualitatif et très solide mentalement. Après la claque à Gand, on a su rebondir et réagir. On l'a fait à Beveren et ici. Cela prouve que cette équipe est capable de faire de belles choses. Un déclic ? La mentalité restera la même, on espère montrer un encore plus beau visage dans les semaines à venir."

Hakim Sahabo revit au Standard après une année difficile

À titre personnel, le milieu de terrain rwandais a joué les 90 minutes de la partie pour la première fois de la saison. Son gros volume de course l'a aidé à faire les efforts nécessaires en fin de match, alors que l'effectif liégeois était fatigué après une troisième rencontre en sept jours, dans des conditions peu évidentes.

"Je pense que c'est mon meilleur match. C'est déjà le premier où j'ai tout joué, ça veut déjà dire beaucoup (rires). Si je suis revenu avec un autre statut de mon prêt ? C'est plutôt avec plus de confiance. La direction m'en a accordé beaucoup, ça me donne envie de donner encore plus. Mon prêt m'a fait du bien, il m'a fait grandir en tant que personne et en tant que joueur. Dès qu'on me mettra sur le terrain, je donnerai le maximum."

Un départ ? Il y a eu de l'hésitation avec ma famille et mes représentants"

Prêté au Beerschot la saison dernière, Hakim Sahabo s'est posé la question de son avenir. Les anciens entraîneurs du Standard, Ivan Leko le premier, ne lui faisaient pas vraiment confiance, et le joueur de 20 ans commençait à s'imaginer une carrière en dehors de Sclessin. Cette saison, il reçoit sa chance, pour son plus grand bonheur.

"Il y a eu de l'hésitation avec ma famille et mes représentants. L'époque que j'ai passée n'a pas été facile. J'ai eu la chance d'avoir des coachs mentaux, ils m'ont aidé à surpasser ces épreuves. Ma maman aussi. C'est elle, ma première coach. Mais les mamans ne peuvent pas tout gérer. Ça m'a travaillé pendant six mois, comme pendant mon prêt. Je suis ressorti plus grand de cette période."

Sclessin "injouable" selon Hakim Sahabo

En mode "Halloween", juste avant la montée des acteurs, Sclessin a revêtu son plus bel habillage pour ce choc wallon. Une ambiance des grands soirs et une communion après la partie que Hakim Sahabo n'est pas près d'oublier.

"Il y a de la fierté, de la chair de poule. Je pense qu'ils sont fiers de la manière dont on a réagi. Nous aussi, on est fiers d'eux, comme chaque week-end. Quand ils sont comme ça, ils sont injouables", a-t-il conclu.

