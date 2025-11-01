La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

Le derby wallon entre le Standard et Charleroi s'est joué dans une belle ambiance à Sclessin, avant qu'un incident n'attire l'attention.

Avant le coup d’envoi, les supporters du Standard de Liège et Charleroi ont offert un magnifique spectacle avec des tifos colorés. L’ambiance était intense mais positive.

Sur un corner pour Charleroi, du côté de la tribune 3, une personne dans le public a lancé un gobelet en direction du terrain. Le projectile est tombé tout près du ballon, juste devant le joueur chargé de tirer le corner.

Incorrigibles

L’arbitre est resté calme et a laissé la rencontre se poursuivre, mais l’incident a de nouveau fait froncer les sourcils. Il a ravivé le mauvais souvenir du match contre l'Antwerp.

C’est encore plus étonnant, car depuis vendredi, les gobelets sont officiellement interdits du stade afin d’éviter ce type d’incident. Comment le supporter a trompé la vigilance des stewards ?





On dirait que certains supporters n’apprennent pas. Après ça, l’interdiction des gobelets n’est pas près d’être levée.