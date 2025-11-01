🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

Thomas Henry était logiquement heureux après la victoire du Standard dans le choc wallon. Selon le Français, cette victoire acquise malgré beaucoup de fatigue et un effectif décimé montre la profondeur du groupe liégeois, qui continue de gagner en automatismes.

C'est une victoire méritée décrochée par le Standard dans le choc wallon face au Sporting Charleroi, ce vendredi soir. Buteur en début de seconde période, Thomas Henry s’est logiquement présenté avec un grand sourire à notre micro, dans la zone mixte de Sclessin.

"Ça fait du bien. On rapporte trois points, c’est le principal. Ça fait trois victoires sur quatre matchs, c’est bien. On s’est ratés à La Gantoise, mais le bilan récent n’est pas mauvais. On était très fatigués aujourd’hui, mais on a su rester en bloc, solidaires. Plusieurs joueurs n’ont pas évolué à leur poste, donc il y a beaucoup de positif. Au niveau du mental, parce qu’on était très fatigués, et des buts, c’est peut-être notre match le plus abouti."

Le Standard a su faire mal au meilleur moment

Après une première période assez équilibrée dans les occasions franches et au marquoir, le Standard a su prendre la mesure de son adversaire grâce à un gros premier quart d’heure en seconde période, ponctué de deux buts. Les Rouches ont su faire mal à Charleroi au meilleur moment.

"Essayer de démarrer fort, c’était une consigne dès le début du match. On était dans la continuité des dernières semaines, à part un match où on s’est ratés. On a vu qu’on prenait le dessus et ça s’est concrétisé. On montre certaines choses depuis pas mal de matchs, même contre Bruges et Anderlecht."





On a des joueurs sur le banc qui pourraient être titulaires dans n’importe quelle équipe en Jupiler Pro League"

Vincent Euvrard était privé de sept joueurs pour cette rencontre et a dû réaliser quelques ajustements. Ibrahim Karamoko a joué latéral droit, Léandre Kuavita a terminé le match latéral gauche, et le Standard était sans plusieurs cadres, comme Ilaimaharitra et Fossey. Selon Thomas Henry, cette victoire malgré un effectif décimé montre la qualité et la profondeur du groupe.

"On a des joueurs sur le banc qui pourraient être titulaires dans n’importe quelle équipe en Jupiler Pro League. Mais oui, les blessures, c’est chiant (NDLR : en pensant à celle de Nielsen juste avant le repos). Ça fait malheureusement partie du foot, et je tire mon chapeau à tous ceux qui n’ont pas joué à leur poste. C’est ce dont on a besoin pour faire une belle saison complète."

Thomas Henry ne compte plus ses buts

Cette victoire permet au Standard de se remettre provisoirement dans le sillage des autres candidats au top 6, en attendant le reste des résultats du week-end. Pour Thomas Henry, c’est un deuxième but en deux matchs et une troisième réalisation en Jupiler Pro League, qui lui fait beaucoup de bien.

"On est au Standard, on savait qu’il y aurait de la pression. Il y a eu des années difficiles ici, on essaie de remettre le club à sa place. J’ai rapidement compris que dès la première défaite, il pouvait y avoir quelques pressions. On se doit de gagner tous les matchs, parce qu’on est au Standard."

Je ne suis plus à la recherche de 25 buts par saison"

"Personnellement, ce n’est pas grave si je ne marque pas, même si ça fait du bien. C’est cliché, mais je préfère prendre les trois points plutôt que de marquer et que ça ne rapporte rien. J’ai 31 ans, je ne suis plus à la recherche de 25 buts par saison. Je veux passer une bonne semaine avec les gars. Et j’habite dans le centre-ville. Quand je sors, j’aime voir les gens contents, ça fait du bien."

Thomas Henry nous a commenté son but. "Ça fait longtemps que l’on travaille avec Rafi. Je pense que c’est le premier centre de la saison où on arrive à me trouver. Ça prend du temps, mais on est tous nouveaux. On n’est qu’en octobre, les automatismes entre nous commencent à se voir. C’est de bon augure pour la suite. Ça confirme que mon point fort, ce sont les centres. Je ne crois pas me tromper en disant que c’est le premier centre où on me trouve, donc c’est du 100 % statistiquement."

Une ambiance des grands soirs à Sclessin

Le stade de Sclessin, rempli par 21 547 supporters, a eu l’occasion de vibrer. Les célébrations d’après-match l’ont montré : il s’agit d’une victoire qui fait du bien à tout un club et qui pourrait, après la qualification à Beveren, servir de déclic pour le reste de la saison.

"Ça fait du bien de voir le stade comme ça, célébrer même avant le coup de sifflet final parce qu’ils avaient compris qu’on avait gagné. C’est à nous de continuer, comme une vraie famille. Il y aura encore des moments difficiles, mais c’est à nous de rester positifs, tous ensemble. Les deux équipes avaient joué mardi, et si on a su faire une telle deuxième période, c’est aussi grâce au public", a conclu Thomas Henry.