"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

Malgré la défaite de Charleroi dans le derby wallon, Rik De Mil a salué l'ambiance et la fierté d'un grand match en Wallonie.

Les Zèbres avaient bien entamé le derby wallon. En première période, ils avaient su répondre à l’ouverture du score liégeoise, provoquée par un but contre son camp de Nzita. Parfait Guiagon avait égalisé d’une splendide frappe.

Après la pause, les Carolos ont craqué. Moins concentrés, ils ont laissé le Standard prendre le contrôle du match. En quelques minutes, les Liégeois ont fait la différence.

La grande classe de Rik de Mil

Malgré la défaite, Rik De Mil a tenu à retenir le positif. "Nous avons montré que ce choc wallon pouvait être incroyable. Si tout le monde reste respectueux, cela donne un vrai grand match. La Wallonie peut être fière d’avoir un tel derby", a déclaré l’entraîneur carolo au micro de la RTBF.

Pour le coach, ce genre d’affiche doit rester une fête du football belge. "Les chocs brugeois et anversois sont aussi chauds, mais ici, l’ambiance était exceptionnelle. On en parlait depuis des semaines", a-t-il ajouté.

Sur le plan sportif, De Mil est lucide. "Nous ne sommes pas assez efficaces dans les deux surfaces, c’était le cas la saison passée. Avec le travail et l’expérience, j’espère que ça va s’améliorer."

Commentaire
Rik De Mil

Les plus populaires

