"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

Le derby wallon a été remporté par le Standard de Liège 3-1 face à Charleroi. Rik De Mil est furieux contre son groupe.

Battus 3-1 à Sclessin dans le derby wallon, les Carolos ont déçu leur coach Rik De Mil, qui déplore des erreurs évitables et un manque de rigueur. La victoire contre Anderlecht n'a pas fait son effet.

"Nous avons bien joué en première mi-temps. Nous avons contrôlé le match, mais nous avons encaissé le premier but trop facilement. On doit être plus efficaces", a confié le coach au terme de la rencontre.

Un manque de concentration

L’entraîneur n’a pas tourné autour du pot pour évoquer les erreurs de son équipe. "La manière dont nous avons encaissé le deuxième but est inacceptable. Mes joueurs doivent comprendre qu’ils doivent rester concentrés."

Encore une fois, Charleroi a payé cher son manque d’attention sur les phases arrêtées. "On se crée des problèmes, on encaisse des buts, dont deux sur coups de pied arrêtés. C’est inacceptable", a répété De Mil, agacé.





Charleroi doit se reprendre s’il veut éviter que ces erreurs deviennent une habitude. Encore trop tôt pour parler de Play-Offs 1, mais c'est maintenant qu'il faut cumuler les points.