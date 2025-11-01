Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

Charleroi s'est incliné 3-1 à Sclessin malgré une première mi-temps encourageante. Aurélien Scheidler a présenté ses excuses aux supporters.

Le derby wallon a tourné à l’avantage du Standard de Liège. Dans une ambiance bouillante à Sclessin, les Liégeois ont battu Charleroi trois buts à un. Les Zèbres, solides en première période, ont craqué après la pause.

Charleroi n’était pas distancé à la mi-temps. Parfait Guiagon avait égalisé et les hommes de Rik De Mil tenaient bon. Dès le retour des vestiaires, Charleroi a reculé et le match a basculé.

Grosse déception pour les Carolos

"Ça nous tenait à cœur de ramener la victoire à Charleroi pour nos supporters. C’est très décevant. On s’en excuse auprès d’eux", a confié Aurélien Scheidler, déçu au coup de sifflet final.

L’attaquant a tenu à remercier le public, fidèle malgré la défaite. "On espère qu’ils vont continuer à nous pousser car on en aura besoin. Il nous manque ce grain de réussite ces derniers temps", a-t-il ajouté.





Charleroi avait mis fin à sa série de défaites en battant Anderlecht 1-0, mais il faudra faire attention à ne pas retomber.