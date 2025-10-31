Analyse Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon
Le choc wallon entre le Standard et le Sporting Charleroi ouvrira la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Voici les compositions probables des deux équipes.

C’est avec sept joueurs indisponibles que le Standard recevra le Sporting Charleroi ce vendredi soir à Sclessin, pour la rencontre d’ouverture de la treizième journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard va donc devoir procéder à plusieurs changements dans son onze de base.

Devant Matthieu Epolo, Steeven Assengue pourrait profiter de la blessure de Marlon Fossey et de l’absence de Henry Lawrence pour connaître sa première titularisation, sauf si Euvrard privilégie le replacement d’un défenseur central. L’axe de la charnière devrait être, comme à Beveren, composé de Josué Homawoo et Ibrahim Karamoko, avec Tobias Mohr sur le côté gauche.

Des changements au Standard, de la continuité à Charleroi

Au milieu de terrain, le duo Casper Nielsen - Hakim Sahabo devrait enchaîner, tout comme Rafiki Saïd et Adnane Abid sur les côtés. Devant, Mohammed El Hankouri pourrait profiter de sa bonne prestation à Beveren pour chiper la place de Dennis Ayensa, Vincent Euvrard ayant déclaré en conférence de presse que les duos El Hankouri - Henry et Ayensa - Nkada fonctionnaient pour le moment mieux, selon lui, que l’association Henry - Ayensa.

Du côté de Charleroi, la confiance est revenue après la victoire au RFC Liège en Coupe de Belgique. Aucune nouvelle absence n’est à déplorer et Rik De Mil devrait pouvoir trouver de la continuité dans sa composition d’équipe, avec Mardochée Nzita, Check Keita, Aiham Ousou et Kevin Van Den Kerkhof en défense, devant Martin Delavallée.

Au milieu de terrain, le trio composé de Yassine Titraoui, Étienne Camara et Jakob Napoleon Romsaas devrait être reconduit, même si le champion du monde U20 Yassine Khalifi, buteur à Rocourt, pointe le bout de son nez. Sur les côtés, Parfait Guiagon et Patrick Pflücke sont attendus pour servir Aurélien Scheidler, l’ancien protégé de Vincent Euvrard à Dender, en pointe.

Les compositions probables de Standard - Charleroi

La composition probable du Standard : Epolo - Assengue, Karamoko, Homawoo, Mohr - Sahabo, Nielsen, El Hankouri - Abid, Henry, Saïd.

La composition probable de Charleroi : Delavallée - Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui, Romsaas - Pflücke, Guiagon, Scheidler.

Commentaire
Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

