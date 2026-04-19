Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à accueillir le Club de Bruges. Un match forcément crucial dans la course au titre.

Ils ne se quittent plus : l'année dernière, c'est la double confrontation entre l'Union et le Club de Bruges qui avait lancé les Saint-Gillois vers le titre de champion, grâce à cette frappe enroulée d'Alessio Castro-Montes en Venise du Nord. Cette fois, l'écart entre les deux équipes n'est à nouveau que d'un point.

La balle est remise au centre après la victoire 1-0 des Brugeois en début de saison et celle des Unionistes au match retour de la phase classique. Le Parc Duden pourrait toutefois encore donner des ailes aux hommes de David Hubert : seule La Gantoise...d'Ivan Leko est venue y prendre un point cette saison.

Quelles équipes de départ ?

L'Union peut d'ailleurs compter sur le retour de Besfort Zeneli, qui avait manqué la rencontre face à Malines. De quoi repasser à un système à un attaquant. C'est possible mais pas assuré, David Hubert peut compter sur une certaine flexibilité tactique pour surprendre.

Côté brugeois, Leko devra composer sans Kyriani Sabbe jusqu'en fin de saison. Carlos Forbs devrait par contre pouvoir reprendre sa place, même si Hugo Vetlesen s'est montré à son avantage lors de sa montée au jeu à Saint-Trond.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic





Club de Bruges : Jackers - Siquet, Mechele, Ordonez, Seys - Onyedika, Stankovic, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis

