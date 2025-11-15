Date: 15/11/2025 15:00
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 9
Stade: Central Stadium Almaty

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !
Photo: © photonews

La Belgique n'est pas encore mathématiquement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. La faute à un partage bien peu brillant au Kazakhstan, malgré une domination outrageuse par moments.

L'expression "pris à froid" aura pu être utilisée ce samedi, dans les -8° d'Astana, quand les Diables Rouges se sont retrouvés... menés par le Kazakhstan après moins de 10 minutes de jeu. Et menés méritoirement, car dès la 8e minute, il fallait que Sels (à la faute un peu plus tôt) sorte le grand jeu sur une superbe frappe de Galymzhan Kenzhebek.

Peu à son affaire, Arthur Theate va ensuite totalement se louper sur une passe plein axe : De Winter défend en reculant et laisse le prodige Dastan Satpaev, transféré à Chelsea et déjà brillant à son entrée à Bruxelles, prendre Matz Sels en défaut dans un angle fermé (9e, 1-0). 

Des Diables méconnaissables 

Une entame de match catastrophique, donc, et les Diables réagissent : Doku est en jambes et force faute sur faute, Timothy Castagne est souvent trouvé en position de centre et c'est sur un bon ballon de sa part que Vanaken force le premier arrêt d'Anarbekov (20e). C'est encore Castagne qui va chercher Trossard, et encore Anarbekov qui s'interpose quelques instants plus tard (23e). 

Le schéma du match est clair désormais : siège belge, contres kazakhs, avec encore une superbe frappe de Kenzhebek (26e) que De Winter laisse tirer. L'ailier du Yelimay Semey n'a que 22 ans et est bourré de talent. Il profite encore d'une perte de balle de Castagne à la 33e pour lancer un raid que Satpaev ponctue presque, mais De Winter dévie. Pire : Sels doit empêcher le 2-0, encore devant Kenzhebek, qui dispose décidément de bien trop d'espaces (43e).

Heureusement, la fin de première période est à sens unique et c'est encore Anarbekov qui va sauver le Kazakhstan à plusieurs reprises, devant De Ketelaere (qui, aligné en" faux 9", se montre enfin, nous sommes à la 45e+1), puis surtout devant Castagne d'un réflexe splendide (45e+2). La Belgique, méconnaissable avant cela, est menée à la pause. 

Vanaken, capitaine buteur 

La fin de première période annonçait la seconde : dès la première occasion, cette fois, c'est la bonne avec un caviar de Castagne sur la tête de Hans Vanaken (48e, 1-1). Le capitaine du jour assume son statut, distribue le jeu et est présent : sur un nouveau raid de Doku, il se heurte à Anarbekov (57e).

L'ailier de Manchester City, qui restait peut-être sur le meilleur match de sa carrière face à Liverpool, est encore dans de bien belles dispositions et met le feu à plusieurs reprises... mais le petit but du 1-2 ne tombe pas. Seys voit l'un de ses centres passer devant tout le monde : Openda, fraîchement monté au jeu, n'est pas présent (73e), et ne le sera pas plus par la suite. 

Doku continuera à mettre le feu : sa frappe passe juste au-dessus (83e), son centre ne trouve personne (88e)... et c'est finalement Nicolas Raskin, bien trouvé d'une petite déviation d'Openda, qui va passer le plus près du 1-2, sans succès, frappant sur le héros du Kazakhstan, Anarbekov (89e). Il faudra attendre un peu avant de fêter la qualification pour la Coupe du Monde 2026, qui n'aura décidément pas été acquise de façon aussi royale qu'espéré. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Kazakhstan Kazakhstan
Anarbekov Temirlan   90' 8.6 9
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/20 (20%)
Plus de stats
Kairov Bagdat   90' 6.3 6
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Kassym Alibek 90' 6.7 6
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Alip Nuraly 90' 6.9 7
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vorogovskiy Yan 90' 7.1 7
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Orazov Ramazan 90' 6.4 6
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Tapalov Erkin   90' 5.9 6
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Chesnokov Islam   79' 6.1 5
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Samorodov Maksim 80' 6.3 6
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kenzhebek Galymzhan 57' 6.7 7
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Satpaev Dastan  56' 7.7 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Shaizada Bekkhan 0'  
Maliy Sergiy 0'  
Ashirbek Arsen 33' 6.2 5
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Zhumat Dauren 0'  
Seisen Mukhammejan 0'  
Zhukov Georgiy 0' 6.8  
Plus de stats
Zhagorov Nauryzbek 0'  
Sviridov Ivan 34' 6.6 5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Karaman Dinmukhamed 10' 6.0 5
Plus de stats
Astanov Elkhan 0'  
Astanov Sultanbek 0'  
Kasabulat Damir 0' 6.5  
Plus de stats
 

Belgique Belgique
Sels Matz 90' 7.0 7
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Castagne Timothy A 90' 7.6 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 55/67 (82.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Winter Koni 90' 6.7 6
  • Précision des passes: 88/92 (95.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Theate Arthur 90' 6.8 6
  • Précision des passes: 73/77 (94.8%)
Plus de stats
Seys Joaquin 81' 6.7 7
  • Précision des passes: 52/58 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Onana Amadou   71' 6.4 5
  • Précision des passes: 47/55 (85.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 8.2 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 65/70 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 3/7
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 89' 6.8 7
  • Précision des passes: 52/53 (98.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Trossard Leandro 71' 6.2 5
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
De Ketelaere Charles 71' 6.4 6
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Doku Jérémy 90' 7.2 8
  • Précision des passes: 45/56 (80.4%)
  • Passes clés: 8
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 5/9 (55.6%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Banc
Lammens Senne 0'  
Mechele Brandon 0'  
De Cuyper Maxim 9' 6.0  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Witsel Axel 0'  
Moreira Diego 0'  
Tielemans Youri 19' 6.3 5
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Openda Lois 19' 6.9 4
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Vandevoordt Maarten 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Vanhoutte Charles 0'  
Vermant Romeo 1' 6.5  
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 19' 6.6 6
  • Précision des passes: 16/16 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre Kazakhstan - Belgique

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 1-1 Belgique Belgique
Georgie Georgie 0-4 Espagne Espagne
Chypre Chypre 0-2 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 1-0 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 20:45 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 20:45 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20:45 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 20:45 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 20:45 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved