Rudi Garcia pointé du doigt par un analyste : "On ne peut pas faire ça contre le Kazakhstan"

Les Diables Rouges n'ont pas convaincu contre le Kazakhstan et sans surprise, Rudi Garcia en prend donc pour son grade. Frank Boeckx, consultant au nord du pays, a pointé du doigt certains choix.

C'était un piège, et les Diables sont tombés dedans : un partage à Astana, et une qualification mathématique reportée à mardi face au Liechtenstein. Certains choix de Rudi Garcia, absent sur le banc mais bien sûr aux manettes samedi, posent question.

Selon Frank Boeckx, consultant pour Het Laatste Nieuws, la décision de débuter avec un double pivot Onana-Raskin contre un adversaire comme le Kazakhstan n'était pas le bon. "Contre une équipe qui ne veut pas le ballon, tu ne peux vraiment pas commencer avec deux milieux défensifs", estime l'ex-gardien de but.

"Même si vos latéraux jouent haut, il y a assez de sécurité avec deux centraux et un 6 contre une équipe comme celle-là. Mettez plutôt un Saelemaekers, par exemple, et recentrez Trossard", continue Boeckx. "Les options ne manquent pas. Il faut jouer au football".

Le double Soulier d'Or Marc Degryse, lui, est moins critique. "Ce match nul n'est pas lié à la tactique mais au fait que nous n'avons pas concrétisé nos occasions", souligne-t-il, lui aussi pour Het Laatste Nieuws.





Ce match face au Kazakhstan a en tout cas amené quelques enseignements utiles, qui ne doivent pas tout remettre en cause. Nous vous avons proposé notre analyse par ici.