Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Diables Rouges n'ont pu faire mieux qu'un 1-1 contre le Kazakhstan. Au coup de sifflet final, Jérémy Doku en avait gros sur la patate.

Formé depuis son plus jeune âge à répondre publiquement face aux critiques, Jérémy Doku fait souvent preuve de beaucoup de calme et de patience pour relativiser un mauvais résultat. Mais hier, après le match, il ne s'est pas caché et a fait part de son désarroi quant à la prestation livrée à Astana.

"Si nous avions concrétisé nos occasions, nous aurions gagné. Est-ce de la malchance ? Contre la Macédoine du Nord peut-être, mais la même chose s'est encore produite aujourd'hui", déplore-t-il au micro de Sporza. Manquerait-il d'un Romelu Lukaku à qui l'on reprochait parfois d'inscrire beaucoup de buts qualifiés de 'faciles', mais que presque plus personne ne parvient à inscrire ?

Toujours est-il que Doku ne s'en laisse pas compter. Les absents, il ne veut pas en entendre parler au moment d'expliquer le partage. Après s'être déjà montré très agacé lors d'une première interview, il a confirmé son ressenti.

La tête des mauvais jours

"C'est un manque d'efficacité. Nous n'avons pas gagné contre le Kazakhstan, donc nous ne pouvons absolument pas être satisfaits. Nous avons déjà laissé trop de points en route parce que dans une grande partie des matchs, nous n'étions pas assez bons. Notre campagne ne s'est pas bien déroulée, non. Tout le monde doit faire mieux. L'entraîneur, moi, tout le monde", conclut l'ailier de Manchester City.

La génération dorée avait Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne pour secouer le cocotier à l'interview après des désillusions comme celle-ci, leur successeur pourrait être Doku dans les grandes occasions. Même en cas de large victoire à Sclessin contre le Liechtenstein, le match d'hier soir laissera en tout cas des traces.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan
Jérémy Doku

Plus de news

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

08:40
"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

07:30
Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

21:00
2
Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

08:20
La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

20:00
Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

19:30
"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

21:20
2
Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

18:20
5
La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

17:45
9
"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

18:00
La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

16:59
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
1
Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

23:00
Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

18:40
2
De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

22:30
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

22:00
"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

21:40
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
2
L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

20:30
🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

19:00
Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

17:30
1
🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

16:30
Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

16:00
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
2
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

15/11
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

15/11
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

14/11
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 15:00 Irlande Irlande
Portugal Portugal 15:00 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 18:00 Islande Islande
Serbie Serbie 18:00 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 18:00 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 18:00 France France
Israël Israël 20:45 Moldavie Moldavie
Italie Italie 20:45 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 17/11 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 17/11 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 17/11 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 17/11 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 17/11 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 17/11 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved