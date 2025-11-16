Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

Les Diables Rouges n'ont pu faire mieux qu'un 1-1 contre le Kazakhstan. Au coup de sifflet final, Jérémy Doku en avait gros sur la patate.

Formé depuis son plus jeune âge à répondre publiquement face aux critiques, Jérémy Doku fait souvent preuve de beaucoup de calme et de patience pour relativiser un mauvais résultat. Mais hier, après le match, il ne s'est pas caché et a fait part de son désarroi quant à la prestation livrée à Astana.

"Si nous avions concrétisé nos occasions, nous aurions gagné. Est-ce de la malchance ? Contre la Macédoine du Nord peut-être, mais la même chose s'est encore produite aujourd'hui", déplore-t-il au micro de Sporza. Manquerait-il d'un Romelu Lukaku à qui l'on reprochait parfois d'inscrire beaucoup de buts qualifiés de 'faciles', mais que presque plus personne ne parvient à inscrire ?

Toujours est-il que Doku ne s'en laisse pas compter. Les absents, il ne veut pas en entendre parler au moment d'expliquer le partage. Après s'être déjà montré très agacé lors d'une première interview, il a confirmé son ressenti.

La tête des mauvais jours

"C'est un manque d'efficacité. Nous n'avons pas gagné contre le Kazakhstan, donc nous ne pouvons absolument pas être satisfaits. Nous avons déjà laissé trop de points en route parce que dans une grande partie des matchs, nous n'étions pas assez bons. Notre campagne ne s'est pas bien déroulée, non. Tout le monde doit faire mieux. L'entraîneur, moi, tout le monde", conclut l'ailier de Manchester City.





La génération dorée avait Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne pour secouer le cocotier à l'interview après des désillusions comme celle-ci, leur successeur pourrait être Doku dans les grandes occasions. Même en cas de large victoire à Sclessin contre le Liechtenstein, le match d'hier soir laissera en tout cas des traces.