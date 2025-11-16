"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

Les Diables Rouges se sont heurtés à un mur ce samedi à Astana, un mur nommé Temirlan Anarbekov. Un gardien de but que personne ou presque ne connaissait.

Son nom, Temirlan, signifie entre autres (selon la traduction) "dur comme fer", et rappelle inévitablement le grand conquérant mongol (mort au Kazakhstan) Tamerlan. Et Temirlan Anarbekov a clairement été dur comme le fer face à nos Diables Rouges, faisant honneur à son nom : le portier du Kaïrat Almaty a sorti 8 arrêts, dont 6 dans la surface, presque à bout portant.

Le plateau de la RTBF a plaisanté sur le sujet : Frédéric Waseige a notamment lancé que si Thibaut Courtois n'était pas là, "le meilleur gardien du monde était bel et bien sur le terrain". Ce samedi après-midi, Anarbekov a en effet paru imbattable.

Anarbekov a-t-il sorti le match de sa vie face aux Diables ?

Les suiveurs attentifs du football international n'ont cependant peut-être pas été surpris par sa prestation, car Temirlan Anarbekov s'est déjà montré aux yeux du grand public. Demandez au principal intéressé s'il a fait hier le "match de sa vie", comme Nicolas Raskin l'a déclaré, et il vous surprendra peut-être, car le match de sa vie, il l'a peut-être sorti le 26 août dernier.







Ce jour-là, en barrages pour la Ligue des Champions, le Kairat Almaty a en effet éliminé le Celtic Glasgow, au terme de deux matchs sans buts. Sortant notamment 5 arrêts lors du match retour, au Kazakhstan, Anarbekov va aussi arrêter... trois tirs au but lors de la séance qui suivra, qualifiant son équipe à lui tout seul ou presque.

Ses 8 arrêts face à la Belgique ne sont donc pas un hasard, et le penser, c'est mettre de côté le fait que Temirlan Anarbekov est tout simplement un très bon gardien, jeune et talentueux. Galymzhan Kenzhebek (22 ans) ou encore le prodige Demirlan Satpaev (17 ans) l'ont prouvé face à nos Diables : il y a du football au Kazakhstan. Du football qui peine à s'exporter, pour diverses raisons, géographiques comme culturelles, mais qui mérite le respect.

Le Club de Bruges, qui ira au Kairat Almaty le 20 janvier prochain, est donc prévenu : Temirlan Anarbekov ne laissera pas les Gazelles empiler les buts. Du moins si le gardien de but kazakhstanais est toujours au pays après le mercato hivernal...