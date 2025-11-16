Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

La Belgique a laissé filer sa qualification au Kazakhstan, provoquant une vague de critiques, surtout en Flandre.

La Belgique a quitté le Kazakhstan avec un sentiment étrange, celui d’un match qui aurait dû basculer en sa faveur. Le 1-1 n’a rien d’un drame, mais il tombe mal, une victoire suffisait pour sceller la qualification du Mondial 2026.

En Europe, la presse n’a pas mâché ses mots. Les commentaires se sont enchaînés, souvent durs, parfois moqueurs. En Belgique, les réactions ont pris deux teintes. Les Flamands, plus exigeants ou plus agacés, pointent directement du doigt Rudi Garcia.

Rudi Garcia fortement critiqué

L’ancien attaquant néerlandais Jan Mulder a poussé un coup de gueule dans les colonnes d'HUMO. Selon lui, Garcia renvoie une "impression de confusion".

Mulder va plus loin. Il estime que Garcia n’utilise pas sa personnalité à bon escient et glisse : "Je ne le trouve pas mieux que Tedesco." Le consultant déplore "des erreurs étranges, qu’il balaie d’un revers de main". Selon lui, le sélectionneur "se moque des journalistes qui lui posent des questions" et "s’irrite rapidement".





En attendant le duel face au Liechtenstein, le climat est pesant autour des Diables rouges. Le terrain décidera de la suite. Aucune erreur n'est permise.