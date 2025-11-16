Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Les mots de Jérémy Doku après le partage contre le Kazakhstan ajoutent de la pression sur Rudi Garcia. L'ailier a suggéré que la Belgique n'avait peut-être pas assez bien étudié son adversaire.

Si l’équipe a besoin de De Bruyne, Lukaku et Courtois pour gagner un match pareil, alors il y a de quoi s’inquiéter avant le Mondial. Jérémy Doku a tenu à rappeler que "tout le monde doit faire mieux, y compris le coach", des propos qui s’inscrivent dans la vague de critiques.

Les mots de Doku pèsent lourd

Doku fait partie des rares joueurs qui ont répondu présent à Astana. Son explosivité, ses dribbles et son sens du danger tranchaient clairement avec le manque d’efficacité de ses coéquipiers dans la zone de vérité.

En tant que joueur de Manchester City, Doku possède une vraie stature internationale et une crédibilité naturelle. Ses remarques sonnent davantage comme un constat réaliste que de la frustration.

L’efficacité n’est pas qu’une affaire de coach

Les critiques envers Garcia ne sortent pas de nulle part. Son style, son image et ses résultats ne font pas l’unanimité, et les rumeurs de tensions au sein de la fédération n’arrangent rien.





Mais ça serait trop facile de faire porter toute la responsabilité au coach. Les Diables rouges ont eu assez d’occasions pour gagner, mais ont collectivement manqué de réalisme. Les erreurs défensives, le manque de précision et l’absence d'instinct de tueur ne relèvent pas du plan de jeu, mais de fautes individuelles.

Il y a en revanche des choix qui interrogent, comme celui d’aligner deux milieux défensifs contre le Kazakhstan. Surtout quand on voit l’énergie apportée par Saelemaekers lors de son entrée.

Mardi, ce sera Liechtenstein à Liège, un match qui ne devrait normalement poser aucun problème.