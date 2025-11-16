Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les mots de Jérémy Doku après le partage contre le Kazakhstan ajoutent de la pression sur Rudi Garcia. L'ailier a suggéré que la Belgique n'avait peut-être pas assez bien étudié son adversaire.

Si l’équipe a besoin de De Bruyne, Lukaku et Courtois pour gagner un match pareil, alors il y a de quoi s’inquiéter avant le Mondial. Jérémy Doku a tenu à rappeler que "tout le monde doit faire mieux, y compris le coach", des propos qui s’inscrivent dans la vague de critiques.

Les mots de Doku pèsent lourd

Doku fait partie des rares joueurs qui ont répondu présent à Astana. Son explosivité, ses dribbles et son sens du danger tranchaient clairement avec le manque d’efficacité de ses coéquipiers dans la zone de vérité.

En tant que joueur de Manchester City, Doku possède une vraie stature internationale et une crédibilité naturelle. Ses remarques sonnent davantage comme un constat réaliste que de la frustration.

L’efficacité n’est pas qu’une affaire de coach

Les critiques envers Garcia ne sortent pas de nulle part. Son style, son image et ses résultats ne font pas l’unanimité, et les rumeurs de tensions au sein de la fédération n’arrangent rien.

Mais ça serait trop facile de faire porter toute la responsabilité au coach. Les Diables rouges ont eu assez d’occasions pour gagner, mais ont collectivement manqué de réalisme. Les erreurs défensives, le manque de précision et l’absence d'instinct de tueur ne relèvent pas du plan de jeu, mais de fautes individuelles.

Il y a en revanche des choix qui interrogent, comme celui d’aligner deux milieux défensifs contre le Kazakhstan. Surtout quand on voit l’énergie apportée par Saelemaekers lors de son entrée.

Mardi, ce sera Liechtenstein à Liège, un match qui ne devrait normalement poser aucun problème.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan
Jérémy Doku

Plus de news

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

08:00
1
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

13:30
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

12:30
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
Rudi Garcia pointé du doigt par un analyste : "On ne peut pas faire ça contre le Kazakhstan"

Rudi Garcia pointé du doigt par un analyste : "On ne peut pas faire ça contre le Kazakhstan"

11:00
L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

19:30
Faut-il s'inquiéter ? Cinq enseignements après Kazakhstan-Belgique Analyse

Faut-il s'inquiéter ? Cinq enseignements après Kazakhstan-Belgique

10:00
3
Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

19:00
Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan

Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan

09:30
Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

17:30
2
Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

17:00
1
"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

07:30
D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

16:31
Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

16:00
Vingt ans et déjà papa : un jeune du RSC Anderlecht annonce la naissance de son premier enfant

Vingt ans et déjà papa : un jeune du RSC Anderlecht annonce la naissance de son premier enfant

15:30
Noa Lang n'est pas content de sa situation : vers une sortie précipitée à Naples ?

Noa Lang n'est pas content de sa situation : vers une sortie précipitée à Naples ?

15:00
Une piste à nouveau évoquée pour Yari Verschaeren, qui doit quitter Anderlecht

Une piste à nouveau évoquée pour Yari Verschaeren, qui doit quitter Anderlecht

14:30
Après Romeo Vermant, un autre joué formé à Bruges devient international à la suite de son père

Après Romeo Vermant, un autre joué formé à Bruges devient international à la suite de son père

14:00
L'Italie à 99,99% en barrages, Brian Riemer dos au mur : le point sur les qualifications en Europe

L'Italie à 99,99% en barrages, Brian Riemer dos au mur : le point sur les qualifications en Europe

13:00
Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

08:40
Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

15/11
14
🎥 Match amical ? Pas vraiment : bagarre générale lors du match d'un pays hôte du Mondial 2026

🎥 Match amical ? Pas vraiment : bagarre générale lors du match d'un pays hôte du Mondial 2026

12:00
Le record sortant de Jupiler Pro League encore battu par le Club de Bruges ?

Le record sortant de Jupiler Pro League encore battu par le Club de Bruges ?

11:30
La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

15/11
Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

15/11
Dick Advocaat absent pour raisons personnelles alors que sa sélection peut vivre un moment historique

Dick Advocaat absent pour raisons personnelles alors que sa sélection peut vivre un moment historique

10:30
"Si j'avais été président de la fédération, Roberto Martinez n'aurait jamais été choisi"

"Si j'avais été président de la fédération, Roberto Martinez n'aurait jamais été choisi"

09:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 17/11 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 17/11 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 17/11 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 17/11 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 17/11 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 17/11 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved