Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

La Belgique a été tenue en échec au Kazakhstan et rate l'occasion de valider sa qualification. La presse européenne a commenté la prestation des Diables.

La Belgique devra attendre avant de valider sa place pour la Coupe du monde 2026. En déplacement au Kazakhstan ce samedi, les Diables Rouges n’ont pas réussi à gagner. Le match s’est terminé sur un partage 1-1, un résultat décevant vu la physionomie de la rencontre.

Pourtant, les occasions n’ont pas manqué. La Belgique a dominé, a beaucoup essayé, mais rien ne s’est concrétisé. Le gardien kazakh a été énorme et a tout repoussé ou presque.

Qu'en pense nos voisins ?

La presse européenne n’a pas tardé à réagir, souvent avec un regard plus neutre mais tout aussi sévère. En Espagne, le quotidien AS n’a pas mâché ses mots, parlant de "Gatillazo de Bélgica", autrement dit un vrai fiasco.

En Allemagne, le journal Kicker s’est attardé sur l’ouverture du score du Kazakhstan. Le média critique Matz Sels, estimant qu’il a "vraiment mal joué" sur le tir de Satpaev placé au premier poteau.





La France et le Royaume-Uni ont également analysé le match. "Elle n’a pas rempli son contrat à Astana", écrit L’Équipe, soulignant la domination belge mais l’incapacité à tuer le match. La BBC, de son côté, a été marquée par le but du jeune Satpayev, 17 ans.