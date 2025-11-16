Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan

Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan
Photo: © photonews

En fin de rencontre, Nicolas Raskin aurait pu faire 1-2 en faveur des Diables Rouges. Il aurait même dû : après le match, le médian des Rangers a expliqué ce raté.

De nouveau titulaire avec les Diables Rouges au Kazakhstan, Nicolas Raskin s'impose de plus en plus comme un indispensable dans le onze de Rudi Garcia. À Astana, le milieu de terrain des Rangers a montré son activité habituelle, peut-être avec un peu plus de déchet mais sans qu'on puisse le pointer du doigt.

Sauf, peut-être, en ce qui concerne une occasion énorme en fin de rencontre. Trouvé sur un bon ballon de Loïs Openda, Raskin a frappé sur l'excellent portier kazakh, qui n'a pas dû sortir l'arrêt le plus difficile du match. 

"On a eu pas mal d'occasions aujourd'hui, c'est vraiment frustrant de faire un match nul. Félicitations au gardien adverse, cependant", reconnaissait Nicolas Raskin après le match, dans des propos relayés par Sudinfo.

"Mon occasion, je dois la mettre au fond. Loïs me la dépose parfaitement, je me dis que je vais croiser fort mais je ne croise pas assez", regrette-t-il ensuite. "On était prévenu mais on se met en difficulté dès l'entame du match".

Concernant le but encaissé, Raskin parle d'un "manque de communication", mais aussi de malchance. "Nous avions le temps de réagir", pointe-t-il également. "Il faudra faire le job mardi pour assurer la qualification". 

