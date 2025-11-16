"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois n'était pas présent avec les Diables Rouges au Kazakhstan. Mais son absence apparaît moins problématique que par le passé.

Lorsque le Real Madrid a sorti un communiqué officiel pour expliquer que Thibaut Courtois était touché à la jambe droite, plusieurs observateurs ont froncé les sourcis. Notre numéro un aurait-il trouvé le moyen de faire l'impasse un long déplacement loin d'être sexy au Kazakhstan et sur le match contre le Liechtenstein ?

Rudi Garcia ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, d'autant plus que son gardien a pris le temps de venir à Tubize pour longuement s'entretenir avec tout le monde. "C'était important qu'il vienne. Il est venu. Notre staff médical a pu le voir, il a une lésion à l’adducteur. Peut-être aurait-il pu rester pour peut-être jouer le deuxième match, mais quel intérêt s’il y a un risque qu’il se blesse ? C’est comme ça, ça fait partie des aléas d’une sélection".

Dans SudInfo, Philippe Albert se montre du même avis : "Thibaut Courtois a rempli tous les critères de la procédure en se déplaçant jusqu’à Tubize pour faire constater sa blessure aux adducteurs. Son dossier me paraît donc réglo, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé, loin de là".

De bonne volonté ?

"Dans le cas de ce forfait-ci, les antécédents du Limbourgeois feront immanquablement sourire, mais il faut respecter les verdicts médicaux, puisqu’ils émanent de la Fédération et non du Real, où ils auraient pu être suspects", poursuit le consultant.





Même si Matz Sels n'a jamais démérité en sélection, le but encaissé à son premier poteau (sur un ballon, il faut le reconnaître, légèrement dévié) pose immanquablement la question : Thibaut Courtois se serait-il avoué vaincu ? Des considérations qui ne changeront rien aux résultats du match, mais qui rappellent que Courtois reste notre numéro un.