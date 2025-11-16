Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Hein Vanhaezebrouck est revenu sur le match des Diables au Kazakhstan et souligne l'importance de Jérémy Doku.

La Belgique espérait valider sa qualification au Kazakhstan, mais les Diables Rouges sont repartis frustrés. Malgré une nette domination et beaucoup d’occasions, le 1-1 a laissé un goût très amer.

Trop dépendant d'un seul joueur?

Hein Vanhaezebrouck, ancien entraîneur devenu consultant, s’est exprimé dans Het Nieuwsblad. Pour lui, Doku a été la seule vraie source de danger. Il estime que "70 % du danger de la Belgique passe par Doku".

Vanhaezebrouck estime que tout n’était pas parfait, surtout dans la façon dont Doku a été utilisé. Selon lui, en première période, l’ailier jouait trop bas sur le terrain : "Il est monté beaucoup trop bas avant la mi-temps."

"Il devait se projeter depuis la gauche. Là, il est inarrêtable, sauf si l’adversaire attaque ses jambes", explique-t-il. Le consultant pense que le problème vient du manque de profils adaptés dans le rectangle. "C’est quand Doku centre depuis la gauche qu’on voit qu’il manque des gauchers dans la surface."





Vanhaezebrouck insiste sur le manque d’efficacité devant le but. "Ce n’est pas la faute de Jérémy si la finition laisse à désirer", précise-t-il. "Outre Lukaku et De Ketelaere, quels attaquants belges gauchers sont éligibles ?"