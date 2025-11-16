Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens
Photo: © photonews

Senne Lammens s'impose entre les perches de Manchester United après son transfert estival. Après les compliments de John Terry, c'est désormais Sir Alex Ferguson lui-même qui l'a adoubé.

Arrivé cet été à Manchester United contre 21 millions d'euros, Senne Lammens a rapidement dépassé la concurrence de Bayindir pour devenir le titulaire incontesté entre les perches des Red Devils. Depuis, il enchaîne les prestations convaincantes.

Ces dernières semaines, Lammens a eu droit à de nombreux compliments émanant de véritables légendes du football anglais. Il y a d'abord eu John Terry, ancien défenseur de Chelsea, qui estimait que Manchester United avait eu le nez fin à son sujet ; ensuite, plus significatif encore pour un jeune gardien de but, c'était Edwin Van der Sar qui disait tout le bien qu'il pensait du Belge.

Lammens a séduit Alex Ferguson

Et désormais, voilà que la légende ultime de Manchester United adoube à son tour Senne Lammens. C'est en effet Sir Alex Ferguson lui-même, le plus grand entraîneur de l'histoire des Red Devils, qui s'est exprimé spontanément à son sujet.

"Il y a des signes très positifs [à Manchester United]. En particulier le gardien de but - il a été extraordinaire jusqu'ici. Il n'a joué que trois ou quatre matchs, et il est vraiment bon", déclare Ferguson dans un entretien avec RaceDay TV relayé par le Manchester Evening News.

Avec 38 titres remportés à la tête de Manchester United, Sir Alex Ferguson, 83 ans, reste une icône absolue du football anglais et en particulier à Old Trafford. Nul doute que ces compliments toucheront Lammens, actuellement en sélection et qui pourrait bien rêver d'une titularisation mardi face au Liechtenstein. 

