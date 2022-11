Le début de la fin

Après une première piètre prestation contre le Canada, les Diables Rouges ont montré du mieux, mais ont été battus par une équipe du Maroc qui a bien profité des cadeaux de notre défense.

Après le premier match de poule contre le Canada, les Diables Rouges étaient attendus au tournant. Tout le monde voulait une victoire, mais en montrant autre chose que contre Jonathan David et ses coéquipiers. Roberto Martinez veut aussi autre chose et aligne une autre équipe que lors du match initial. Castagne est aligné côté gauche de la défense centrale, Thorgan Hazard remplace Carrasco, Amadou Onana remplace Tielemans et enfin Meunier est cette fois titulaire.

En première période, ce n'est pas la même musique que lors du match contre le Canada. Il y a du mieux, c'est vrai, mais aussi parce que le Maroc presse moins haut et a un jeu moins direct. Les Diables ont quelques possibilités, sur corner ou sur des coups francs. Il faut attendre un ballon dans la profondeur pour Batshuayi pour enfin avoir une occasion, mais l'attaquant belge se heurte à Munir. C'est la seule occasion cadrée des Diables dans ce premier acte.

En face, le Maroc nous pose moins de problèmes. Tout d'abord, leur pressing est moins haut, moins agressif. Ensuite, leur jeu est moins direct dans le dos de la défense, ce qui nous laisse du temps pour récupérer le ballon plus haut dans le jeu. Pourtant, juste avant la pause, un coup franc de Ziyech trompe Courtois. Les têtes sont basses, mais le VAR intervient : Saiss est en position de hors-jeu et même s'il ne touche pas le ballon, il gêne notre Thibaut national.

Après la pause, le Maroc s'enhardit un peu et joue un peu plus haut. Ils n'ont pas vraiment d'occasions, mais nos Diables sont en peu dérangés par ce nouveau positionnement. Eden Hazard, très en jambe, s'isole et frappe : Munir dévie. Dans les minutes qui suivent, Boufal enroule, mais son ballon passe à côté. Le match s'emballe, les changements interviennent et Mertens se met directement en évidence.

Mais les Diables ont une fâcheuse tendance à ne pas retenir les leçons. Le Maroc ouvre le score, oui, et sur exactement la même action que sur le but annulé de la première période. Un coup franc rentrant de Sabiri, personne ne touche la balle et Courtois est battu (73', 0-1). Martinez panique et fait entrer De Ketelaere et Trossard.

Lukaku fait aussi son entrée pour tenter de faire la différence, de sauver ce qu'il peut encore être sauvé. Le temps passe, et personne ne trouve la solution. Pire, dans les arrêts de jeu, sur un contre, Ziyech se libère et sert parfaitement Aboukhlal sui frappe dans le plafond du but (90'+4, 0-2). C'est terminé pour ce match.

Avec trois points en deux matches, les Diables ne sont pas encore éliminés, loin de là, mais selon le résultat du match entre la Croatie et le Canada, il se pourrait que la victoire contre la Croatie deviennent obligatoires. De plus, peu importe le résultat de ce dimanche soir, les Croates ne seront pas qualifiés avant ce dernier match.

Les Diables vont maintenant devoir tout donner pour le dernier match et sauver ce qui est encore sauvable, c'est-a-dire tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais il faudra montrer autre chose.