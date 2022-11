🎥 Les supporters du Maroc la jouent japonaise après la victoire contre la Belgique

Loin des images de chaos à Bruxelles, les supporters marocains ont montré énormément de respect à Doha après leur victoire. Le public marocain a en effet nettoyé les travées du Stade Al-Bayt dans un geste qui rappelle celui initié par les supporters japonais lors de la Coupe du Monde 2018.

In a very civilized act, Moroccan fans clean Al Bayt Stadium after the match between the Moroccan team against Belgium.#Qatar2022 #Qatar #WorldcupQatar2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/c4ygShvwIf