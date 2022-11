Matz Sels estime avoir tout donné pour accrocher le Mondial : "Je ne pouvais pas faire plus"

Le gardien de Strasbourg est déçu de ne pas avoir été retenu dans le groupe des Diables.

Matz Sels n'est pas du voyage pour la Coupe du monde au Qatar. Cependant, le gardien de Strasbourg continue de soutenir le sélectionneur national Roberto Martinez.

L'Espagnol essuie une pluie de critiques : "En tant que joueur, il m'est difficile de donner mon avis sur ce point, mais Martinez gère bien le groupe, il est bon à ce niveau. Il essaie de rester positif avec et pour ses joueurs. Parfois trop de positif n'est pas bon non plus, mais c'est son style", explique Sels dans des propos repris par Voetbalprimeur.

Dans les cages, Martinez a logiquement opté pour Courtois. Viennent ensuite Mignolet et Casteels. Sels a donc dû rester chez lui : "J'ai fait une bonne saison, mais je n'ai pas pu faire plus. C'était un peu difficile, mais il faut aussi pouvoir évacuer", conclut le Belge qui évolue en Ligue 1 depuis 2018, après des passages au Lierse, La Gantoise et Anderlecht.