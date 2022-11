Une série d'invincibilité des Diables Rouges stoppée par le Maroc

Le Maroc est sorti victorieux de la deuxième rencontre du groupe F.

La Belgique devra sortir le grand jeu lors de l'ultime match de groupe contre la Croatie.

Défaits par le Maroc, les Diables Rouges restent bloqués à 3 points et sont dépassés par les Lions de l'Atlas (4 points), en attendant de connaitre le score final de Croatie-Canada.

Outre la défaite, une belle série d'invincibilité des Diables vient également de prendre fin. En effet, les Belges n'avaient plus perdu en phase de groupe d'un Mondial depuis 1994 et la défaite 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Depuis, la Belgique a enchainé 13 rencontres sans défaite en matches de groupes avec trois nuls en 1998 (France), deux nuls et une victoire en 2002 (Japon, Corée du Sud), trois victoires en 2014 (Brésil), trois victoires en 2018 (Russie) et la victoire face au Canada.