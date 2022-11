🎥 "Un Diable à la voix d'ange" : Amadou Onana nous dévoile son talent caché

A 21 ans, Amadou Onana découvre déjà la Coupe du monde, lui dont la première sélection avec les Diables Rouges remonte seulement au 3 juin dernier et une prestation très intéressante face aux Pays-Bas. Intéressant également lors de sa rentrée au jeu contre le Canada et titulaire ce dimanche contre le Maroc, le joueur d'Everton a tout pour devenir un joueur important chez les Diables.

Outre ce talent et cette envie sur les terrains de football, Onana semble avoir une autre passion : le chant. Fimé par les équipes de communication de la Coupe du monde, on peut voir le milieu de terrain pousser la chansonette et, ojectivement, maîtriser son sujet tout en y mettant une belle émotion.

The Devil with the voice of an angel 😇 đŸŽ€



Amadou Onana will have you đŸ„ș #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/h7NYM16wVj