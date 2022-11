La presse internationale pas tendre avec les Diables : "Aux portes de l'enfer avec le pire De Bruyne de tous les temps"

La contre-performance face au Maroc a fait couler beaucoup d'encre dans les médias internationaux.

S'ils sont encore groggy de la défaite face au Maroc, les Diables Rouges ne voudront certainement pas allumer leur téléphone pour consulter la presse internationale. En effet, au lendemain de la contre-performance belge, la presse ne fait pas de cadeaux à la sélection.

Pour Marca, c'est Eden Hazard qui a "raté une nouvelle chance" de faire quelque chose : "Le Maroc, fidèle à son intensité, a tout donné avec des duels difficiles et des fautes vicieuses. Et l'un de ceux qui l'ont le plus ressenti était Eden Hazard, qui s'est certainement souvenu de son époque en tant que joueur avec le plus de fautes subies en Premier League".

L'Equipe n'a pas hésité à directement viser les choix tactiques de Roberto Martinez : "Ses changements ont aggravé les choses". Cependant, le quotidien français a également voulu faire la lumière sur des éléments positifs comme la performance d'Onana : "Il a eu un impact et a fait très peu d'erreurs. C'est sa sortie à la soixantième minute qui a déséquilibré le match. Les remplacements de l'entraîneur en seconde période ont accéléré la chute de sa formation."

Mais L'Equipe a surtout mis le doigt sur Kevin De Bruyne incapable de changer la donne pour les Diables : "KDB a perdu 27 balles contre le Maroc, a tiré zéro fois au but et n'a pas réussi un seul dribble. Au 21e siècle - pour la Belgique et à la Coupe du monde - il n'a jamais fait pire en termes de perte de balle".