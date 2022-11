Thibaut Courtois : "Frustrant pour un gardien de but"

Héros face au Canada, le portier des Diables a concédé deux buts face au Maroc.

Match compliqué pour Thibaut Courtois qui n'a pas pu empêcher le Maroc de l'emporter 2-0.

Ce dernier juge notamment une organisation pas assez efficace sur le coup franc qui amène le but marocain : "Nous n'avons pas bien défendu sur ce coup franc. Nous avons laissé passer le ballon, c'est fatal et en tant que gardien de but c'est frustrant", déclarait Courtois au micro de Sporza.

"Nous avons nos consignes et chacun prend ses responsabilités en phases arrêtées. Dans la première zone, le ballon ne peut pas passer, c'est à mettre sur le compte de la défense. C'est difficile et ce n'est pas agréable à digérer pour un gardien de but."

Le portier du Real Madrid espère toutefois que les leçons nécessaires pourront être tirées en vue du match décisif de jeudi contre la Croatie : "C'est peut-être une bonne chose pour nous secouer, un signal que nous devons redevenir nous-mêmes. Nous ne jouons pas comme d'habitude, avec trop de craintes et de déchets dans notre jeu. On ne crée rien."