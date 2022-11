🎥 Le coup de gueule de Philippe Albert : "Il faut se bouger"

Philippe Albert était trÚs mécontent à l'issue de la défaite belge, et ne s'en est pas caché.

Aux commentaires de Belgique-Maroc avec Vincent Langendries, Philippe Albert a poussé un coup de gueule au coup de sifflet final de la rencontre, très mécontent de ce qu'il voyait. "C'est une victoire méritée pour le Maroc. De la part de joueurs qui cassent la baraque dans leur club et qui dans cette Coupe du Monde n'ont pas envie. Je peux vous dire que contre le Canada, ils n'avaient pas envie, et en seconde période ici non plus", lâche l'ancien défenseur des Diables.

"Il faut rester réaliste et objectif. Ils ont un talent monstrueux, mais il faut se bouger, et si on ne se bouge pas contre un adversaire qui a l'envie et la niaque, ce genre de choses peut arriver", conclut Albert. Le consultant de la RTBF était rentré dans la légende en 2018 pour son "Je l'ai dit, bordel" ; cette fois, il jubile moins.