Roberto Martinez confirme : "Il y a des tensions dans le groupe, oui"

L'ambiance autour des Diables Rouges n'a jamais paru aussi mauvaise que depuis le début de ce tournoi. Roberto Martinez le confirme en interview avec la RTBF : oui, il y a des tensions au sein du groupe.

Au lendemain de la désillusion face au Maroc (0-2), Roberto Martinez a répondu aux questions de Pierre Deprez pour la RTBF et n'a pas évité les sujets qui fâchent. "C'est clair que face au Maroc, nous n'avions pas cette joie de jouer, c'est le bon mot. Nous avions peur de perdre et c'est ma responsabilité, ainsi que ma responsabilité de changer cela. C'est difficile de gagner un match quand vous jouez comme ça", regrette le sélectionneur. "Si nous retrouvons la joie et la confiance, nous pourrons performer. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour retrouver cela, et il y a quelques jours pour y parvenir".

Face à la Croatie, le défi sera très relevé. "Je crois que cet adversaire si compliqué, qui a l'habitude de ces situations, sera une manière parfaite de mesurer où nous sommes. Si nous parvenons à passer cet obstacle, nous pouvons exprimer notre plein potentiel, que nous n'avons pas encore montré", estime Martinez. "Nous ne méritions pas de gagner contre le Canada, et nous avons ensuite été trop émotionnels contre le Maroc. Ce sera la finale de cette phase de groupes, seule une victoire nous qualifiera".

Une mauvaise ambiance dans le groupe ?

Confronté aux tensions qui se ressentent au sein du groupe, notamment entre Vertonghen et De Bruyne par micros interposés, Roberto Martinez a été clair : "Bien sûr qu'il y a des tensions dans le groupe, et c'est naturel quand vous vivez si longtemps ensemble. Ils sont passés par des Coupes du Monde, des Euros, c'est normal. Dans toute famille, il y a des tensions. S'il n'y a pas de tensions, il n'y a pas d'émotions", déclare-t-il. "C'est la première fois que nous vivons cela, une défaite par deux buts d'écart en Coupe du Monde. C'est différent pour le groupe et cela crée des émotions. Je vois des joueurs qui se sentent responsables et impliqués. Ce n'est pas un problème qui est extrasportif, nous sommes dans une situation claire".

Les joueurs ont entre temps eu l'occasion de se ressourcer avec leur famille. "Bien sûr, cela peut aider. C'est plus positif après une victoire, mais ce genre de moments permet de se recentrer sur l'humain, et de recharger les batteries", espère Roberto Martinez. Croisons les doigts.