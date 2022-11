Roberto Martinez défend son équipe : "Le but ? On a défendu comme on le fait depuis 6 ans"

Roberto Martinez va devoir trouver des solutions pour le dernier match, et il le sait. En attendant, il est venu expliquer la défaite des Diables au micro de la RTBF.

Roberto Martinez, décrié par certains, est venu expliquer les raisons de la défaite des Diables contre le Maroc au micro de la RTBF. "C'est un résultat difficile", annonce le Catalan. "Le premier but encaissé change le résultat final et le reste de la rencontre. On n'a pas su gérer la suite de la partie face à une défense regroupée. On doit être solidaire pour gagner dans un grand tournoi et on ne l'a pas été".

Le premier but justement soulève une question : "On a défendu sur cette action comme on le fait depuis près de 6 ans. Ce soir, on a eu des bons moments, mais pas de bonnes occasions, des demi-possibilités. Puis, on encaisse et ça change le match, on a perdu notre organisation. Oui, il y aura un travail psychologique pour revenir plus fort, ensemble, lors du prochain match".

Il le faudra, car les Diables devront s'imposer contre la Croatie, même si certains scénarios pourraient faire en sorte qu'un nul suffise.