Vincent Kompany appelle au calme : "Ignorons les haters, ces gars ont besoin de nous"

Vincent Kompany, comme tout supporter belge, était bien sûr déçu après la défaite des Diables face au Maroc. Mais l'ancien capitaine de cette génération dorée au crépuscule a souhaité rester positif. "Une défaite dure à avaler, mais c'est le moment de se rassembler derrière notre équipe nationale. Ce sont les gars qui ont créé tant de superbes souvenirs aux gens dans notre pays. Ils sont à la peine en ce moment. Ils ont besoin de notre aide. Ignorons les haters et poussons-les lors du match suivant", écrit Kompany.

Tough defeat but now is the moment to get behind our national team. Those are the guys who have created so many great memories for people in our country. They are struggling now. They need our help. Let’s ignore the haters and push them to the next game. 👊🏾 #TeamBelgium