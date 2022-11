La stat surprenante du premier but du Maroc

Alors que l'on approchait du dernier quart d'heure de la rencontre, le Maroc a bénéficié d'un coup franc à gauche du but de la Belgique. Sabiri a alors décidé de frapper directement dans un angle fermé, mais aucun Belge n'a défendu dans la première zone, ce qui a mis Courtois en grande difficulté. Les scènes de liesse dans le stade après ce but furent intenses côté marocain.

L'agence de statistiques Opta révèle que ce but est le premier de l'histoire du Maroc en Coupe du monde inscrit sur coup-franc direct. Et cela en 6 participations. Il fallait que cela tombe sur nous...

1 - Abdelhamid Sabiri has scored Morocco’s first ever direct free-kick goal at the World Cup, while it was the first direct free-kick goal scored by any nation at World Cup 2022. Curled. pic.twitter.com/BVnmdcuXmS