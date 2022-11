🎥 Débordements et violences dans le centre de Bruxelles après la victoire du Maroc sur la Belgique

Tristes images dans le centre de Bruxelles aprĂšs ce qui aurait dĂ» ĂȘtre une fĂȘte pour le peuple marocain.

Les scènes de liesse au sein de la nombreuse communauté marocaine de Bruxelles ont rapidement succédé aux images plus regrettables d'échauffourées, de débordements et de vandalisme dans certains quartiers de la capitale. L'agence de presse Belga rapporte ainsi qu'un contingent de 40 policiers a dû intervenir sur la place du Pavillon à Schaerbeek pour disperser un groupe "qui avait commencé à s'en prendre aux véhicules qui passaient, ce qui était dangereux pour l'intégrité physique des personnes".

Véhicules caillassés et vandalisme : de nombreuses images ont circulé sur les réseaux sociaux, et le bourgmestre de Bruxelles Ville Philippe Close (PS) a réagi immédiatement. “Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi", a-t-il déclaré sur Twitter. "La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville.”.