Eden Hazard reste calme : "Il faut juste se reposer, puis tout donner"

Une analyse un peu simpliste alors que les Diables Rouges sont au bord du gouffre.

Eden Hazard n'est pas le joueur qui va s'énerver le premier, même après une défaite catastrophique comme celle de ce dimanche. Le capitaine des Diables Rouges est revenu sur cette défaite avec beaucoup de détachement.

"Nous sommes déçus, oui", a déclaré Eden Hazard au micro de la RTBF. " On pouvait se qualifier ce soir, mais on a perdu contre une bonne équipe du Maroc, félicitations à eux. Mais de notre côté, c'est difficile. Nous avons des grands joueurs, nous avons de l'expérience, on reviendra plus fort. De toute façon, si on veut aller au bout, il faudra battre tout le monde. Il faut juste bien se reposer, puis tout donner".

Il cherche ensuite du positif: "on ne fait pas un si mauvais match que cela. On a fait ce qu'il fallait pour avoir des occasions, mais il fallait mieux faire. On a mieux joué que contre le Canada. On a gagné le premier, mais on a perdu en étant mieux dans le match. C'est le football".