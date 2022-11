Le message sympa d'Eden Hazard à Olivier Giroud : "On a Titi Henry dans notre équipe, donc..."

Le capitaine des Diables Rouges est fort réputé pour son humour décalé et bon enfant. Il n'a pas dérogé à la règle.

Invité de Téléfoot avant le match de ce dimanche face au Maroc, Eden Hazard a été amené à parler d'Olivier Giroud. Double buteur face à l'Australie, son ancien coéquipier à Chelsea a égalé le record de Thierry Henry (51 buts) avec l'Equipe de France.

Eden ne demande qu'à ce que Giroud dépasse "Titi", mais pas tout de suite. La raison est simple : l'ancien attaquant et vainqueur de la Coupe du monde 1998 est toujours adjoint chez les Diables.

"On a Titi Henry dans notre équipe, donc si tu pouvais rester à égalité ça serait bien, parce que sinon il va nous casser les pieds. Mets un but, mais après, quand il sera plus avec nous s'il te plaît", s'est amusé Eden dans un style bien à lui. On adore.