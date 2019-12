Bornauw, serial buteur : "Je suis déçu, j'aurais pu marquer deux buts !"

Sebastiaan Bornauw a inscrit son troisième but de la saison avec le FC Cologne ce mercredi. Le défenseur central est devenu une pièce maîtresse du club allemand.

Sebastiaan Bornauw avait quitté Anderlecht pour Cologne un peu à la surprise générale et contre un montant étonnamment élevé. Mais le jeune défenseur de 20 ans a passé un palier énorme et semble déjà incontournable en Bundesliga ; il s'est même offert un troisième but, de la tête, contre Francfort ce mercredi (2-4).

Et Bornauw en veut même plus : "C'était un but important puisque c'était l'égalisation (2-2). Mais je suis presque déçu car j'aurais pu en marquer un deuxième", sourit-il au micro de Sporza. "On prouve qu'on est une bonne équipe. Notre première mi-temps n'était pas bonne mais nous avons réagi au retour des vestiaires. De 18es, nous voilà maintenant 15es", se réjouit l'ancien Mauve. "Ca fait du bien. Ce week-end, c'est un match très important, contre le Werder qui est un concurrent direct".