Des nouvelles rassurantes pour Victor Osimhen

Lors de la conférence de presse d'avant match, le coach lillois a donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de l'ancien carolo.

Mardi, le LOSC s'était déplacé à Monaco en Coupe de la Ligue. Les Lillois l'avaient emporté 0-3. Victor Osimhen avait ouvert la marque mais était sorti quelques minutes plus tard, victime de douleurs au ventre et à la tête. Ce samedi, les Nordistes rejouent à Monaco, en championnat cette fois-ci.



Et, si l'on en croit les paroles de son coach Christophe Galtier, l'ancien attaquant du Sporting de Charleroi sera bel et bien de la partie : "Victor est rentré hier de Monaco après avoir passé des examens. Ils ont montré qu’il est apte à jouer demain. Il a fait un malaise vagal. Nous avons le feu vert pour qu’il joue et il veut jouer". Les propos de Galtier, retranscrits par L'Equipe, sont rassurants et le Nigérian tentera d'inscrire son dixième goal en championnat cette saison.