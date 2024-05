🎥 La grossière erreur du gardien belge Mile Svilar, qui précipite l'élimination de la Roma de Lukaku

Mile Svilar √©tait jusqu'ici plut√īt convaincant avec la Roma, mais ce jeudi, c'est peut-√™tre bien une erreur de sa part qui a pr√©cipit√© l'√©limination de son club. Le gardien belge s'est totalement trou√© sur un corner.

Depuis l'arrivée de Daniele de Rossi sur le banc de la Roma, Mile Svilar (24 ans) est devenu le titulaire entre les perches de la Louve. Que ce soit en Serie A ou en Europa League (où il était n°1 déjà auparavant), Svilar a jusqu'ici été très convaincant.

Au point où lors du dernier rassemblement international, la rumeur l'annonçait chez les Diables Rouges. Domenico Tedesco, cependant, avait annoncé la mauvaise nouvelle : Mile Svilar était désormais lié à la fédération serbe, et ne pouvait plus devenir Diable.

Les images de ce jeudi vont peut-être "réconforter" Tedesco. En effet, le portier formé au RSC Anderlecht s'est complètement troué. Alors que la Roma menait 0-2 au Bayer Leverkusen, Svilar a laissé filer un ballon sur corner, ce qui a provoqué un auto-but de Mancini.

Un but précipitant l'élimination de ses couleurs. Alors qu'un score de 0-2 était synonyme de prolongations, l'AS Rome n'a plus réussi à pousser pour inscrire un troisième but. Pire : le Bayer Leverkusen a fini par égaliser au bout du temps additionnel.

Cela n'entâche pas complètement la fin de saison de haut vol de Mile Svilar, cependant. Reste à voir si l'ancien U21 belge sera repris par la Serbie pour disputer l'Euro 2024, maintenant que son avenir chez les Diables Rouges est définitivement bouché.